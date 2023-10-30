Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Пекин с рабочим визитом. Как сообщили в оборонном ведомстве, в ходе него он примет участие в 10-м Пекинском Сяншаньском форуме безопасности.

"Глава российского военного ведомства выступит с докладом на пленарном заседании по теме "Ответственность крупных государств и сотрудничество в области глобальной безопасности", — сообщили в ведомстве.

Форум проводится с 2006 года, но последний раз он состоялся в очном формате в 2019 году. В этом году он открылся 29 октября и продлится до 31 октября. В мероприятии принимают участие министры обороны стран, представители высшего руководства, ведущие эксперты стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также ряда европейских государств.