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30 октября, 00:39

Шойгу прибыл в Пекин с рабочим визитом

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Пекин с рабочим визитом. Как сообщили в оборонном ведомстве, в ходе него он примет участие в 10-м Пекинском Сяншаньском форуме безопасности.

"Глава российского военного ведомства выступит с докладом на пленарном заседании по теме "Ответственность крупных государств и сотрудничество в области глобальной безопасности", — сообщили в ведомстве.

Форум проводится с 2006 года, но последний раз он состоялся в очном формате в 2019 году. В этом году он открылся 29 октября и продлится до 31 октября. В мероприятии принимают участие министры обороны стран, представители высшего руководства, ведущие эксперты стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также ряда европейских государств.

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Ранее Китай посетил глава государства Владимир Путин. В Пекине президент принял участие в форуме "Один пояс — один путь" и провёл переговоры с рядом зарубежных политиков, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином.

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ТАСС / Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ

Оксана Попова
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