Песков сравнил НАТО с автоматом, который всегда будет орудием убийства, а не мира

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что НАТО всегда будет оружием конфронтации, а не инструментом для достижения мира. Об этом он сказал во время выступления на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

"Автомат Калашникова — самое современное в мире оружие. Вот что ни делай — он всегда будет автоматом. Ты никогда в мирных целях его не будешь использовать. Всё равно это будет оружие убийства. И так же НАТО. Это оружие конфронтации", — отметил Песков.

Пресс-секретарь президента указал, что Североатлантический альянс изначально создавали для того, чтобы сдерживать и подавлять Советский Союз. Он указал, что то же самое делается и в отношении РФ, поскольку она является правопреемником СССР.