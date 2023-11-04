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4 ноября, 14:01

Песков сравнил НАТО с автоматом, который всегда будет орудием убийства, а не мира

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что НАТО всегда будет оружием конфронтации, а не инструментом для достижения мира. Об этом он сказал во время выступления на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

"Автомат Калашникова — самое современное в мире оружие. Вот что ни делай — он всегда будет автоматом. Ты никогда в мирных целях его не будешь использовать. Всё равно это будет оружие убийства. И так же НАТО. Это оружие конфронтации", — отметил Песков.

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Пресс-секретарь президента указал, что Североатлантический альянс изначально создавали для того, чтобы сдерживать и подавлять Советский Союз. Он указал, что то же самое делается и в отношении РФ, поскольку она является правопреемником СССР.

Ранее Дмитрий Песков заявил о том, что Россия — сильная страна, которая каждый день проявляет свою силу и добавляет к ней новые элементы. По его словам, это нужно, чтобы нести свою правду в мир.

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kremlin.ru

Илья Суриков
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