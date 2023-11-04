Песков рассказал, что научился спокойствию у Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что научился спокойствию у Владимира Путина.
В ходе выступления на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия" Пескова спросили, как ему удаётся оставаться спокойным.
"Этот навык скорее приобретённый. Мне посчастливилось видеть главного учителя моей жизни — Владимира Путина. Мы никогда не видели Путина неспокойным, никогда не видели его несобранным", — ответил представитель Кремля.
Ранее Дмитрий Песков уже называл Владимира Путина своим главным учителем. По словам представителя Кремля, за годы работы рядом он почерпнул очень много знаний и приобрёл бесценный опыт.
ТАСС / Валерий Шарифулин