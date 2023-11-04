Песков рассказал, что научился спокойствию у Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что научился спокойствию у Владимира Путина.

В ходе выступления на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия" Пескова спросили, как ему удаётся оставаться спокойным.

"Этот навык скорее приобретённый. Мне посчастливилось видеть главного учителя моей жизни — Владимира Путина. Мы никогда не видели Путина неспокойным, никогда не видели его несобранным", — ответил представитель Кремля.