Песков назвал Путина своим главным учителем
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и президент России Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Владимира Путина своим главным учителем. По словам представителя Кремля, за годы работы рядом он почерпнул очень много знаний и приобрёл бесценный опыт.
"Мне повезло в жизни, я фактически 20 лет непосредственно нахожусь вблизи человека, который является для меня тем самым учителем. Я имею в виду Путина", — сказал Песков, выступая перед участниками смены "Убеждать", организованной "Мастерской новых медиа" на форуме "Территория смыслов".
Представителя Кремля восхищает, как президент использует аргументацию, как умеет убеждать собеседников и как в целом ведёт переговоры и отстаивает свою точку зрения.
А ранее Песков рассказал Лайфу, пойдёт ли Путин в отпуск летом. Напомним, что президент последний раз был в отпуске в сентябре 2021 года — тогда он вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу ездил в сибирскую тайгу. Там они повстречали маралов, рыбачили, ходили по лесу и горам пешком, а также ездили на вездеходе и катере и спали в палатках.