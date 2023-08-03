Песков назвал Путина своим главным учителем

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Владимира Путина своим главным учителем. По словам представителя Кремля, за годы работы рядом он почерпнул очень много знаний и приобрёл бесценный опыт.

"Мне повезло в жизни, я фактически 20 лет непосредственно нахожусь вблизи человека, который является для меня тем самым учителем. Я имею в виду Путина", — сказал Песков, выступая перед участниками смены "Убеждать", организованной "Мастерской новых медиа" на форуме "Территория смыслов".