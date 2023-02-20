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20 февраля, 09:43

В Кремле назвали причины, по которым россияне доверяют Путину

Песков объяснил высокий рейтинг Путина консолидацией общества вокруг президента

В России общество консолидируется вокруг президента страны Владимира Путина в текущий сложный период. Об этом сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя высокий рейтинг российского лидера.

"Это скорее <…> целый комплекс факторов. <…> Самое главное — это тот ответственный момент, через который мы все проходим, момент очень сложный. Но общество консолидируется, и консолидируется вокруг президента", пояснил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что россияне больше доверяют Путину и благодаря тому, что "в стране сохраняется макро- и микростабильность, экономика стоит твёрдо на ногах". А по некоторым направлениям фиксируется развитие и улучшение показателей, несмотря на продолжающееся давление Запада, отметил Песков.

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Напомним, уровень доверия жителей России к президенту Владимиру Путину вырос за период с 6 по 12 февраля и теперь составляет 79,1%. При этом работу правительства страны одобряет чуть больше половины респондентов — 50,5%.

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Kremlin.ru

Татьяна Миссуми
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