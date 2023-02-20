В Кремле назвали причины, по которым россияне доверяют Путину

В России общество консолидируется вокруг президента страны Владимира Путина в текущий сложный период. Об этом сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя высокий рейтинг российского лидера.

"Это скорее <…> целый комплекс факторов. <…> Самое главное — это тот ответственный момент, через который мы все проходим, момент очень сложный. Но общество консолидируется, и консолидируется вокруг президента", — пояснил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что россияне больше доверяют Путину и благодаря тому, что "в стране сохраняется макро- и микростабильность, экономика стоит твёрдо на ногах". А по некоторым направлениям фиксируется развитие и улучшение показателей, несмотря на продолжающееся давление Запада, отметил Песков.