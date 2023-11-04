Регион

Уведомления отключены

4 ноября, 13:31

"Путин у нас один": Песков ответил на вопрос о "двойниках" президента

Песков ответил на вопрос о "двойниках" президента: Путин у нас один

Пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия" задали вопрос о "двойниках" главы государства. Представитель Кремля отметил, что "Путин у нас один".

"Эксперты гадают, их три или четыре. И тот, кто сегодня возлагал цветы к памятнику Минину и Пожарскому, это который? А Путин у нас один", — сказал представитель Кремля и вызвал аплодисменты в зале.

Ранее Песков рассказал, как президент относится к популярному мифу о своих "двойниках". По словам представителя Кремля, Путин "улыбается и смеётся", слыша о подобных рассуждениях.

В Кремле назвали странными слухи о "двойнике" Путина в зоне СВО

В Кремле назвали странными слухи о "двойнике" Путина в зоне СВО

Напомним, что на ВДНХ 4 ноября открылась Международная выставка-форум "Россия". На ней представлены главные достижения всех 89 регионов страны, а также отраслей экономики и общественной жизни за последние 23 года. Свои экспозиции на мероприятии есть у субъектов РФ, министерств, ведомств и российских компаний. Всего их более 130. Выставка будет работать до 12 апреля 2024 года. Владимир Путин неоднократно посетит её, сообщил ранее Песков.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Метцель

Никита Никонов
  • Новости
  • Путин
  • Дмитрий Песков
  • Общество Знание
  • Выставка "Россия"
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров