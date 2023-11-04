"Путин у нас один": Песков ответил на вопрос о "двойниках" президента

Пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия" задали вопрос о "двойниках" главы государства. Представитель Кремля отметил, что "Путин у нас один".

"Эксперты гадают, их три или четыре. И тот, кто сегодня возлагал цветы к памятнику Минину и Пожарскому, это который? А Путин у нас один", — сказал представитель Кремля и вызвал аплодисменты в зале.

Ранее Песков рассказал, как президент относится к популярному мифу о своих "двойниках". По словам представителя Кремля, Путин "улыбается и смеётся", слыша о подобных рассуждениях.