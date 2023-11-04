В Москве на ВДНХ официально открылась выставка-форум "Россия"

На ВДНХ сегодня, 4 ноября, открылась Международная выставка-форум "Россия". На ней представлены главные достижения всех регионов страны, а также отраслей экономики и общественной жизни за последние 23 года. В программу также включены деловые мероприятия.

Shaman с хором выступил с песней "Я русский" на выставке-форуме "Россия" в Москве. Видео © LIFE

На выставке вместе с хором выступил российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman. Он исполнил песню "Я русский". В хор вошли 1,3 тысячи участников "Движения первых" почти из всех регионов страны.

На форуме работают выставочные стенды. По словам организаторов, они сконструированы таким образом, чтобы было интересно их рассматривать и изучать. Некоторые из них нацелены на внимание самых маленьких посетителей мероприятия. Также для детей организовали интересные павильоны.