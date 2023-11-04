В Москве на ВДНХ официально открылась выставка-форум "Россия"
На ВДНХ сегодня, 4 ноября, открылась Международная выставка-форум "Россия". На ней представлены главные достижения всех регионов страны, а также отраслей экономики и общественной жизни за последние 23 года. В программу также включены деловые мероприятия.
Shaman с хором выступил с песней "Я русский" на выставке-форуме "Россия" в Москве. Видео © LIFE
На выставке вместе с хором выступил российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman. Он исполнил песню "Я русский". В хор вошли 1,3 тысячи участников "Движения первых" почти из всех регионов страны.
На форуме работают выставочные стенды. По словам организаторов, они сконструированы таким образом, чтобы было интересно их рассматривать и изучать. Некоторые из них нацелены на внимание самых маленьких посетителей мероприятия. Также для детей организовали интересные павильоны.
Свои экспозиции на выставке-форуме есть у министерств, ведомств и различных российских компаний. Всего их более 130. Одними из самых ярких являются роботы и инсталляция ядерного реактора, виртуальные путешествия и другие экспонаты. Выставка будет работать до 12 апреля 2024-го. Все 89 регионов страны познакомят гостей со своими достижениями за последние годы.
Напомним, 29 марта 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Международной выставки-форума "Россия". Там представлены достижения регионов нашей страны. Одним из голосов "России" стала певица Нюша. А в конце октября на Останкинской телебашне в Москве начался обратный отсчёт до открытия форума. Ранее также сообщалось, что колесо обозрения "Солнце Москвы" засияет цветами выставки-форума "Россия". Лайф показывал, как будут выглядеть выставочные павильоны.
АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок