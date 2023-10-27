"В свидетелях вся страна": Пара из Иркутской области сыграет свадьбу на выставке "Россия"

Пара из Иркутской области сыграет свадьбу на Международной выставке-форуме "Россия" 17 ноября. Об этом сообщается в телеграм-канале мероприятия.

"Инженер-проектировщик Елена Тумурова и заводчанин Марк Прасолов живут в Ангарском городском округе. Реконструкцию национальных обрядов на своей свадьбе планировали давно, но не предполагали, что её свидетелями может стать вся страна", — отметила пресс-служба выставки-форума.