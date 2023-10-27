"В свидетелях вся страна": Пара из Иркутской области сыграет свадьбу на выставке "Россия"
Пара из Иркутской области сыграет свадьбу на выставке-форуме "Россия" 17 ноября
Марк Прасолов и Елена Тумурова из Иркутской области, которые сыграют свадьбу на Международной выставке-форуме "Россия". Обложка © Telegram / "Россия. Поехали!"
Пара из Иркутской области сыграет свадьбу на Международной выставке-форуме "Россия" 17 ноября. Об этом сообщается в телеграм-канале мероприятия.
"Инженер-проектировщик Елена Тумурова и заводчанин Марк Прасолов живут в Ангарском городском округе. Реконструкцию национальных обрядов на своей свадьбе планировали давно, но не предполагали, что её свидетелями может стать вся страна", — отметила пресс-служба выставки-форума.
Свадьба пройдёт в двух традициях — русской и бурятской. Это позволит молодым и гостям ближе познакомиться с элементами свадебных обрядов русских и бурят Прибайкалья. Невесту под русские народные песни нарядят в традиционные бурятские украшения хоолобшо, а одежду жениха украсят алыми атласными котами с монетами. К созданию крепкой дружной семьи молодых приведут славянский свадебный поезд и бурятский ёхорный круг. Сопровождать свадьбу будут творческие коллективы Приангарья.
Как сообщал Лайф, 29 марта 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении Международной выставки-форума "Россия", участниками которой станут субъекты страны, федеральные органы власти, крупнейшие корпорации и общественные организации. Площадка начнёт работу 4 ноября на ВДНХ и завершит её 12 апреля 2024 года. Одним из голосов выставки-форума стала певица Нюша. Чтобы не пропустить день открытия выставки, москвичам необходимо взглянуть на Останкинскую телебашню, которая начала транслировать обратный отсчёт.