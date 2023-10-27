Собянин заявил о готовности Москвы принять международную выставку-форум "Россия"

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российская столица готова провести международную выставку-форум "Россия". Градоначальник отметил, что мероприятие продлится с 4 ноября текущего года по 12 апреля 2024-го.

Москва примет международную выставку-форум "Россия". Видео © t.me / mos_sobyanin

"Трудно представить более подходящее место для такого мероприятия, чем ВДНХ: исторически её выставочное пространство связано с главными достижениями нашей страны", — написал Собянин в телеграм-канале.