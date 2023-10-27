Собянин заявил о готовности Москвы принять международную выставку-форум "Россия"
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российская столица готова провести международную выставку-форум "Россия". Градоначальник отметил, что мероприятие продлится с 4 ноября текущего года по 12 апреля 2024-го.
Москва примет международную выставку-форум "Россия". Видео © t.me / mos_sobyanin
"Трудно представить более подходящее место для такого мероприятия, чем ВДНХ: исторически её выставочное пространство связано с главными достижениями нашей страны", — написал Собянин в телеграм-канале.
Мэр Москвы добавил, что все российские регионы, федеральные министерства и крупные госкомпании представят на выставке результаты своей работы. Мероприятие примут 67 объектов ВДНХ общей площадью 265 тысяч квадратных метров.
Как сообщал Лайф, 29 марта 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении Международной выставки-форума "Россия", участниками которой станут субъекты страны, федеральные органы власти, крупнейшие корпорации и общественные организации. Площадка начнёт работу 4 ноября на ВДНХ и завершит её 12 апреля 2024 года. Одним из голосов выставки-форума стала певица Нюша. Чтобы не пропустить день открытия выставки, москвичам необходимо взглянуть на Останкинскую телебашню, которая начала транслировать обратный отсчёт.
t.me / mos_sobyanin