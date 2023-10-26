В Москве представили экскурсионную программу выставки-форума "Россия"

В Москве презентовали экскурсионную программу Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ, которая откроется 4 ноября и продлится до 12 апреля следующего года.

Посетителей познакомят с достижениями и успехами родной страны более двух тысяч экскурсоводов, которых отбирали и готовили специалисты программы Росмолодёжи "Больше, чем путешествие". Гостей выставки ждут экспозиции 89 российских регионов, федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

"Важно, что среди экскурсоводов и гостей будут представители новых регионов. Мы планируем отправить в Москву порядка двух тысяч молодых людей из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей", — сказал советник руководителя Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Олег Макаров.

В интерактивном формате экскурсоводы будут рассказывать посетителям о важных вехах отечественной истории и достижениях страны ХХI века по семи основным тематикам. Каждый из маршрутов отличается темой, длительностью и иммерсивными форматами: "Цифровое погружение", "Родная страна", "Зелёный путь", "Мой успех", "Арт-тропа", "Умная энергетика" и маршрут достижений "Россия — это мы".

Помимо этого, для гостей запланирована и иммерсивная экскурсия по ВДНХ, олицетворяющая тур по программе Росмолодёжи "Больше, чем путешествие", на основе опыта её участников. Это театрализованное представление в формате многоголосого аудиоспектакля с привлечением актёров.

Экскурсии по выставке пройдут на шести языках: русском, английском, испанском, французском, китайском и арабском. Задача поставлена амбициозная — показать иностранцам Россию вне традиционных представлений и опровергнуть укоренившиеся мифы. Кроме того, посетители смогут самостоятельно пройтись по экспозициям с аудиогидом, разработанным в партнёрстве программ "Больше, чем путешествие" и Российское общество "Знание".

А для детей экскурсоводами станут герои известных мультфильмов. Программа заинтересует как самых маленьких посетителей, так и их родителей. Экскурсия будет представлена в двух форматах: аудиогид, в котором популярные персонажи проведут всю семью по экспонатам выставки, рассказывая увлекательные истории и задавая вопросы в игровой форме, а также пешие тематические маршруты с экскурсоводом и аниматором.