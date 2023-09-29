Певица Нюша стала одним из голосов международной выставки-форума "Россия"
Нюша. Обложка © ТАСС / Антон Белицкий
Одним из голосов международной выставки-форума "Россия" стала певица Нюша (Анна Шурочкина). Артистка будет сопровождать гостей мероприятия, которое стартует 4 ноября на ВДНХ.
Певица Нюша стала одним из голосов международной выставки-форума "Россия". Видео © Telegram / Россия. Поехали!
Вчера, 28 сентября, исполнительница хитов "Выбирать чудо" и "Выше" приступила к записи фраз для главного события осени на студии креативно-образовательного центра Президентского фонда культурных инициатив.
"На ВДНХ собраны самые главные достижения России за последние годы. Сегодня я ваш звёздный путеводитель по самому уникальному, масштабному и яркому событию России XXI века. Приглашаю вас пройтись по выставке, увидеть всё своими глазами, прочувствовать сердцем и обязательно проголосовать за самое яркое впечатление от "России", — вот какие фразы услышат гости выставки-форума.
Лайф напоминает, что указ о проведении международной выставки-форума "Россия" подписал президент Владимир Путин 29 марта 2023 года. Участниками форума, который начнёт свою работу 4 ноября на ВДНХ, станут субъекты РФ, федеральные органы власти, крупнейшие корпорации, общественные организации. Будут и зарубежные представители. Выставка, которая продлится до 12 апреля 2024 года, обещает стать площадкой для крупнейших мероприятий страны.