Одним из голосов международной выставки-форума "Россия" стала певица Нюша (Анна Шурочкина). Артистка будет сопровождать гостей мероприятия, которое стартует 4 ноября на ВДНХ.

Певица Нюша стала одним из голосов международной выставки-форума "Россия". Видео © Telegram / Россия. Поехали!

Вчера, 28 сентября, исполнительница хитов "Выбирать чудо" и "Выше" приступила к записи фраз для главного события осени на студии креативно-образовательного центра Президентского фонда культурных инициатив.

"На ВДНХ собраны самые главные достижения России за последние годы. Сегодня я ваш звёздный путеводитель по самому уникальному, масштабному и яркому событию России XXI века. Приглашаю вас пройтись по выставке, увидеть всё своими глазами, прочувствовать сердцем и обязательно проголосовать за самое яркое впечатление от "России", — вот какие фразы услышат гости выставки-форума.