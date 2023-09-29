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29 сентября, 11:06

В Пятигорске начали готовить гидов к международной выставке-форуму "Россия"

<p>На слёте "Больше, чем путешествие" в Пятигорске началась программа для экскурсоводов "России". Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/gowithRussia/2905" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Россия. Поехали!</a></p>

На слёте "Больше, чем путешествие" в Пятигорске началась программа для экскурсоводов "России". Обложка © Telegram / Россия. Поехали!

В Пятигорске, Ставропольский край, в рамках Всероссийского туристического слёта "Больше, чем путешествие" сегодня стартовал первый поток образовательной программы "Школа экскурсовода" Международной выставки-форума "Россия", где две тысячи специалистов из 89 регионов страны будут готовиться к работе на мероприятии, которое откроется уже 4 ноября в Москве на ВДНХ. Они прошли первичный отбор конкурса "Проводники смыслов". Среди них как профессиональные экскурсоводы и сотрудники музеев, так и студенты и блогеры.

Организаторами выступили программа "Больше, чем путешествие" и АНО "Дирекция выставки достижений "Россия". Первый поток обучения, в частности, лекции, мастер-классы и работа в группах, пройдёт в очно-заочном формате на базе центра знаний "Машук" при поддержке российского общества "Знание". Там же участники разработают экскурсионные маршруты для работы на выставке и придумают для них креативные названия. А помогать им в этом будет образовательная онлайн-платформа центра "Академия гостеприимства".

С мастер-классами выступят известные общественные деятели России. Среди них один из авторов экспозиции V.D.N.H. Urban Phenomenon на XV Архитектурной биеннале в Венеции Павел Нефёдов, основатель проекта "Москва глазами инженера" Айрат Багаутдинов, историк искусства и архитектуры Татьяна Денисова, экскурсовод образовательных проектов Арсений Аредов и лучший гид России – 2018, посол гостеприимства Ростовской области Анна Пивоварова.

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"Для начинающих экскурсоводов это возможность получить базовые знания, а для более опытных — обновить их и научиться чему-то новому. Неслучайно у аббревиатуры ВДНХ и слова "вдохновение" созвучное произношение: на образовательной программе участники точно получат заряд позитива и вдохновятся новыми идеями для дальнейшей работы", — отметила Пивоварова.

По словам руководителя экскурсионного контура АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Пелагеи Стерлиговой, особое внимание на международной выставке-форуме "Россия" будет уделено школьникам и студентам. Для них эта работа станет важным опытом и заложит фундамент будущей карьеры, отметила она. Стерлигова добавила, что экскурсоводы проведут посетителей по шести маршрутам: "Искусство", "Общество", "Технологии", "Энергетика", "Экология" и "Профессии". По итогам обучения при наличии высшего или среднего образования участники получат удостоверение о прохождении программы повышения квалификации, а студенты — об окончании "Школы экскурсовода".

По результатам экскурсий на выставке-форуме "Россия" в апреле следующего года 200 гидов пригласят на церемонию закрытия, где наградят лучших в номинациях "Гид-экскурсовод", "Гид-инклюзия", "Детский гид" и "Гид-переводчик".

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Как сообщал Лайф, указ о проведении Международной выставки-форума "Россия" подписал президент Владимир Путин 29 марта 2023 года. Участниками форума, который начнёт свою работу 4 ноября на ВДНХ, станут субъекты РФ, федеральные органы власти, крупнейшие корпорации, общественные организации. Будут и зарубежные представители. Выставка, которая продлится до 12 апреля 2024 года, обещает стать площадкой для крупнейших мероприятий страны.

Никита Осипов
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