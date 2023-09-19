Флагманский павильон на выставке "Россия" на ВДНХ посвятят мечтам

"Движение первых" и платформа "Россия — страна возможностей" станут организаторами флагманского павильона № 1 на выставке "Россия", которая 4 ноября начнёт свою работу на ВДНХ.

"Помнить прошлое, ценить настоящее и мечтать о будущем" — этот девиз вдохновил нас на создание уникальной программы павильона "Движения первых". Здесь будут применены технологичные решения и развёрнуто интерактивное шоу. На площадке выставки первые проведут множество образовательных и культурно-развлекательных мероприятий для подростков и их родителей. Каждый посетитель сможет найти для себя занятие по душе и узнать что-то новое", — рассказал председатель правления Движения первых Григорий Гуров.

Залы павильона будут посвящены достижениям нашей страны через отражение прошлого, настоящего и будущего. Интерактивное современное пространство раскроет ключевую идею проекта: мечта — это начало любого открытия. Благодаря применению инновационных технологий каждый посетитель павильона сможет визуализировать свою мечту.

В павильоне посетители смогут познакомиться со всей линейкой проектов "Движения первых" и платформы "Россия — страна возможностей" и подать заявку на участие в подходящем конкурсе.

"В этом году наша платформа отметила пятилетний юбилей — всё это время мы создаём возможности для самореализации россиян всех возрастов и профессий. Порой наши мечты намного ближе, чем кажутся, важно лишь верить, что Россия — это страна возможностей", — рассказал генеральный директор платформы Алексей Комиссаров.