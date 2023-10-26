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26 октября, 18:24

Путин ознакомится с экспозицией выставки-форума "Россия", но не в день открытия

Российский лидер Владимир Путин не сможет принять участия в церемонии открытия выставки-форума "Россия", намеченной на 4 ноября. Однако глава государства обязательно ознакомится с экспозицией позже, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"На открытие не приедет. Но то, что так или иначе он её посмотрит, конечно же, это обязательно. Выставка действительно стоит того, чтобы посмотреть, там гигантский труд", — сказал представитель Кремля журналистам.

А тем временем на ВДНХ продолжается подготовка к масштабному событию. В настоящий момент там возводится напоминающий адронный коллайдер тоннель с многочисленными экранами внутри. Они будут транслировать ролики с различными достижениями России.

Строительство тоннеля к международной выставке-форуму "Россия" на ВДНХ. Фото предоставлено Лайфу

Строительство тоннеля к международной выставке-форуму "Россия" на ВДНХ. Фото предоставлено Лайфу

Как сообщал Лайф, 29 марта 2023 года Владимир Путин подписал указ о проведении Международной выставки-форума "Россия", участниками которой станут субъекты РФ, федеральные органы власти, крупнейшие корпорации и общественные организации. Площадка начнёт работу 4 ноября на ВДНХ и завершит её 12 апреля 2024 года. Одним из голосов выставки-форума стала певица Нюша. До старта международного мероприятия осталось чуть больше недели. Чтобы не пропустить день открытия выставки, москвичам необходимо взглянуть на Останкинскую телебашню, которая начала транслировать обратный отсчёт.

В Москве представили экскурсионную программу выставки-форума "Россия"

В Москве представили экскурсионную программу выставки-форума "Россия"

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Kremlin.ru

Илья Пушкарев
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