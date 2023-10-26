Путин ознакомится с экспозицией выставки-форума "Россия", но не в день открытия
Российский лидер Владимир Путин не сможет принять участия в церемонии открытия выставки-форума "Россия", намеченной на 4 ноября. Однако глава государства обязательно ознакомится с экспозицией позже, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"На открытие не приедет. Но то, что так или иначе он её посмотрит, конечно же, это обязательно. Выставка действительно стоит того, чтобы посмотреть, там гигантский труд", — сказал представитель Кремля журналистам.
А тем временем на ВДНХ продолжается подготовка к масштабному событию. В настоящий момент там возводится напоминающий адронный коллайдер тоннель с многочисленными экранами внутри. Они будут транслировать ролики с различными достижениями России.
Строительство тоннеля к международной выставке-форуму "Россия" на ВДНХ. Фото предоставлено Лайфу
Как сообщал Лайф, 29 марта 2023 года Владимир Путин подписал указ о проведении Международной выставки-форума "Россия", участниками которой станут субъекты РФ, федеральные органы власти, крупнейшие корпорации и общественные организации. Площадка начнёт работу 4 ноября на ВДНХ и завершит её 12 апреля 2024 года. Одним из голосов выставки-форума стала певица Нюша. До старта международного мероприятия осталось чуть больше недели. Чтобы не пропустить день открытия выставки, москвичам необходимо взглянуть на Останкинскую телебашню, которая начала транслировать обратный отсчёт.