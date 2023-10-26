Путин ознакомится с экспозицией выставки-форума "Россия", но не в день открытия

Российский лидер Владимир Путин не сможет принять участия в церемонии открытия выставки-форума "Россия", намеченной на 4 ноября. Однако глава государства обязательно ознакомится с экспозицией позже, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"На открытие не приедет. Но то, что так или иначе он её посмотрит, конечно же, это обязательно. Выставка действительно стоит того, чтобы посмотреть, там гигантский труд", — сказал представитель Кремля журналистам.

А тем временем на ВДНХ продолжается подготовка к масштабному событию. В настоящий момент там возводится напоминающий адронный коллайдер тоннель с многочисленными экранами внутри. Они будут транслировать ролики с различными достижениями России.

Строительство тоннеля к международной выставке-форуму "Россия" на ВДНХ. Фото предоставлено Лайфу