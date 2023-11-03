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3 ноября, 10:17

Колесо обозрения "Солнце Москвы" засияет цветами выставки-форума "Россия"

Колесо обозрения "Солнце Москвы" 4 ноября подсветят в цвета выставки "Россия"

Крупнейшее в Европе колесо обозрения "Солнце Москвы" в День народного единства, 4 ноября, окрасят в цвета Международной выставки-форума "Россия". Об этом сообщает пресс-служба аттракциона.

"В честь открытия масштабной выставки аттракцион (высотой 140 метров) окрасится в фирменные цвета мероприятия. Увидеть праздничное шоу сможет любой желающий 4 ноября в вечернее время", — говорится в сообщении.

Также в главном холле аттракциона с 14:00 до 18:00 запланирована викторина с патриотическими песнями, выступление танцевального ансамбля, а также мастер-класс по росписи деревянных игрушек.

Лайф показывает, как выглядят павильоны выставки-форума "Россия", которая откроется 4 ноября

Лайф показывает, как выглядят павильоны выставки-форума "Россия", которая откроется 4 ноября

Как сообщал Лайф, 29 марта 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Международной выставки-форума "Россия". Там будут представлены достижения 89 регионов нашей страны. Одним из голосов "России" стала певица Нюша. А в конце октября на Останкинской телебашне в Москве начался обратный отсчёт до открытия форума. Посетить уникальное интерактивное пространство можно будет до 12 апреля 2024 года, причём бесплатно.

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Telegram / "Солнце Москвы"

Наталья Исакова
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