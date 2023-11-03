Колесо обозрения "Солнце Москвы" засияет цветами выставки-форума "Россия"

Крупнейшее в Европе колесо обозрения "Солнце Москвы" в День народного единства, 4 ноября, окрасят в цвета Международной выставки-форума "Россия". Об этом сообщает пресс-служба аттракциона.

"В честь открытия масштабной выставки аттракцион (высотой 140 метров) окрасится в фирменные цвета мероприятия. Увидеть праздничное шоу сможет любой желающий 4 ноября в вечернее время", — говорится в сообщении.