Лайф показывает, как выглядят павильоны выставки-форума "Россия", которая откроется 4 ноября

Международная выставка-форум "Россия" откроется на ВДНХ в Москве уже в эту субботу, в День народного единства, 4 ноября. Однако корреспонденты Лайфа побывали на месте до открытия и сняли на видео для читателей, как выглядят павильоны изнутри. В них будут представлены достижения всех 89 российских регионов и 20 крупнейших корпораций.

Как выглядят павильоны выставки-форума "Россия" до официального открытия. Видео © LIFE

Так, при входе посетителей встретит павильон № 1 — он откроется после девяти лет реставрации. Над его обустройством работали "Движение первых" и АНО "Россия — страна возможностей". Директор РСВ по коммуникациям Сергей Коляда выразил надежду, что посетители не только посетят стенды, вдохновятся большой экспозицией об истории страны, о современных технологиях и помечтают о будущем, но и смогут понять, как реализовать эти мечты.

"Для нас с коллегами было очень важно в рамках реализации нашей концепции сохранить архитектуру этого павильона. В рамках нашей концепции главной идеей является мечта. Мечта, которая в основе великих достижений. Именно это и перекликается с основной формулой выставки-форума "Россия". Общая задача — получить мечту семьи, мечту взрослых и детей, мечту региона и мечту страны и понять, как это можно структурировать в мечту всей выставки", — сказал заместитель председателя "Движения первых" Марат Закиров.