Собянин: На форуме "Россия" Москва поделится с регионами опытом разработки инновационных проектов

Международная выставка-форум "Россия" откроется на ВДНХ в Москве 4 ноября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, отметив, что в павильонах будут представлены главные достижения нашей страны в научной сфере, культуре, энергетике, строительстве и транспорте.

"На стенде города — центральной экспозиции павильона № 75 — Москва представит интерактивное пространство, где можно увидеть, как с каждым годом меняется столица — становится комфортнее и безопаснее. А также новые тенденции, которые мы задаём, в частности, в экологии и здравоохранении", — написал Собянин в телеграм-канале.

По словам градоначальника, гостям выставки покажут цифровое историческое шоу, в рамках которого будет показан путь становления Москвы и её трансформация в настоящий современный мегаполис. Будут презентации и для регионов — столица поделится опытом разработки инновационных проектов.