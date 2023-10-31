Собянин: На форуме "Россия" Москва поделится с регионами опытом разработки инновационных проектов
Собянин: Выставка-форум "Россия" откроется на ВДНХ 4 ноября
Международная выставка-форум "Россия" откроется на ВДНХ в Москве 4 ноября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, отметив, что в павильонах будут представлены главные достижения нашей страны в научной сфере, культуре, энергетике, строительстве и транспорте.
"На стенде города — центральной экспозиции павильона № 75 — Москва представит интерактивное пространство, где можно увидеть, как с каждым годом меняется столица — становится комфортнее и безопаснее. А также новые тенденции, которые мы задаём, в частности, в экологии и здравоохранении", — написал Собянин в телеграм-канале.
По словам градоначальника, гостям выставки покажут цифровое историческое шоу, в рамках которого будет показан путь становления Москвы и её трансформация в настоящий современный мегаполис. Будут презентации и для регионов — столица поделится опытом разработки инновационных проектов.
Всего на форуме задействуют 67 объектов столичного выставочного центра. Участие примут 89 регионов России, 20 крупных корпораций, федеральные министерства и общественные организации. Завершится выставка в День космонавтики — 12 апреля следующего года.
Напомним, 29 марта этого года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Международной выставки-форума "Россия". Там будут представлены достижения 89 регионов нашей страны. Недавно стало известно, что одним из голосов Международной выставки-форума "Россия" стала певица Нюша. А в конце октября на Останкинской телебашне в Москве начался обратный отсчёт до открытия форума.
ТАСС / Сандурская Софья