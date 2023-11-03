Песков: Путин и члены руководства РФ неоднократно побывают на выставке "Россия"
Все члены российского руководства, включая главу государства Владимира Путина, неоднократно побывают на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, которая откроется уже завтра, в День народного единства, 4 ноября. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив высокое качество организации данного мероприятия.
"Это, с одной стороны, реинкарнация ВДНХ, с другой стороны, это сделано по-новому. Это всё в новом виде, с новыми технологиями, по-новому рассказ о нашей стране. Мы все очень любим нашу страну, но мы её до конца не знаем. Тем более её не знают наши молодые ребята", — сказал он в эфире Первого канала.
Представитель Кремля добавил, что данная выставка разовьёт интерес и побудит граждан больше узнавать о России.
Напомним, 29 марта 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении международной выставки-форума "Россия". Там будут представлены достижения 89 регионов нашей страны. Одним из голосов "России" стала певица Нюша. Посетить уникальное интерактивное пространство можно будет с 4 ноября 2023 года до 12 апреля 2024-го, причём бесплатно. Ещё до официального открытия Лайф показывал, как выглядят павильоны выставки-форума "Россия".
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