Песков: Путин и члены руководства РФ неоднократно побывают на выставке "Россия"

Все члены российского руководства, включая главу государства Владимира Путина, неоднократно побывают на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, которая откроется уже завтра, в День народного единства, 4 ноября. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив высокое качество организации данного мероприятия.

"Это, с одной стороны, реинкарнация ВДНХ, с другой стороны, это сделано по-новому. Это всё в новом виде, с новыми технологиями, по-новому рассказ о нашей стране. Мы все очень любим нашу страну, но мы её до конца не знаем. Тем более её не знают наши молодые ребята", — сказал он в эфире Первого канала.