Песков заявил, что сила России растёт с каждым днём

Россия — сильная страна, которая каждый день проявляет свою силу и добавляет к ней новые элементы. Об этом в ходе выступления на марафоне общества "Знание" в рамках международной выставки-форума "Россия" сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Всё, чего мы достигаем, мы достигаем для того, чтобы быть сильными. Каждый из нас должен быть сильным, а если мы все будем вместе сильными, то будет сильной и наша страна. Она и есть сильная, и она сейчас проявляет свою силу", — сказал представитель Кремля.

Он уточнил, что Россия добавляет каждый день к своей силе новые элементы. По его словам, это нужно, чтобы нести свою правду в мир. Песков указал, что мир так устроен, что "правда всегда более убедительно звучит из уст сильного, в том числе из уст сильного государства".