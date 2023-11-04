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4 ноября, 13:20

Песков: Россия не начинала войну, а заканчивает её — это концептуальная правда

Россия не начинала войну, а заканчивает её — это концептуальная правда, которую надо нести в мир. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе выступления на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

"Все наши объяснения насчёт госпереворота на Украине в 2014 году на Западе утыкались в бетонную стенку. И когда мы кричали: "Одумайтесь!", Порошенко приказал стрелять по Донбассу. Как сказал наш президент: "Мы не начали войну, мы её заканчиваем". Это правда, которую нам надо нести во всём мире", — подчеркнул представитель Кремля.

Путин заявил, что Россия не начала, а пытается закончить войну на Украине

Путин заявил, что Россия не начала, а пытается закончить войну на Украине

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не планировала начинать крымские события в 2014 году или специальную военную операцию в 2022-м, Москву вынудили это сделать — прекращать конфликт вооружённым путём.

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ТАСС / Сергей Карпухин

Александра Вишнякова
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