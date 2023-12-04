Почему в конфликте с Залужным Зеленский готов умереть на сцене Чем закончится конфликт между главкомом и главой киевского режима, где и когда Зеленский лишится жизни и почему схватка с Залужным подразумевает Майдан-3 — какие сценарии прогнозируют эксперты? 9760 9760 Почему в конфликте с Залужным Зеленский будет повышать ставки. Обложка © President.gov.ua

Как развивается конфликт между Зеленским и Залужным

Схватка между главой киевского режима Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным набирает обороты. В начале ноября главком ВСУ дал интервью журналу The Economist, где открыто признал, что украинское контрнаступление зашло в тупик. Украинский президент не согласился с его заявлениями, западные СМИ начали обсуждать версии политического конфликта Киева. Позднее Залужного поддержал мэр Киева Виталий Кличко, заявив о вранье и потерях. Напомним, глава ВСУ ранее пояснял, что ждать чуда можно только от технологического скачка. А теперь запросил у Пентагона 17 млн снарядов и $350–400 млрд финансирования. На что в ведомстве ответили с удивлением. Также главком пожаловался на вмешательство администрации Зеленского в управление войсками.

Следующим шагом офиса Зеленского стало заявление о том, что на уровне руководства рассматривается возможность отставки Залужного, но там считают, что она поспособствует его политической карьере, пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники. Ранее политологи уже высказывались, что уход действующего главкома ВСУ станет ударом для режима Зеленского.

Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Фото © President.gov.ua

Что означает конфликт между Зеленским и Залужным

На Украине будет развиваться политический кризис, связанный с конфликтом Зеленского и Залужного. Во многом это обусловлено западными метаниями, попытками США навязать России переговорный процесс, на который не готов пойти глава киевского режима, считает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

По его словам, США рассматривают возможность проведения на Украине госпереворота. Для этого Вашингтон готов привести к власти более управляемого главкома, накопившего кредит доверия у украинского общества за время боевых действий. Чтобы в дальнейшем вести дипломатическую борьбу за время перемирия с Россией. "Делается это для того, чтобы дать передышку не только ВСУ, но и американскому военно-промышленному комплексу. Произвести достаточно боеприпасов и провести ремонт военной техники", — отмечает эксперт.

Для Зеленского этот сценарий означает политическую и физическую смерть, поэтому попыткам сменить правительство, поддерживающее главу киевского режима, он будет сопротивляться до последнего. Это борьба, где на кону его жизнь Никита Мендкович Глава Евразийского аналитического клуба

Этот конфликт приведёт к усилению позиций России, считает доцент Финансового университета Геворг Мирзаян. Он был неизбежен и произошёл в связи с сокращением финансирования Украины и российскими победами. Что вынудило украинских чиновников искать крайнего в неудачах и подстраиваться под новую западную стратегию, которая многим из них не нравится.

Новая стратегия Запада заключается в соблазнении России на заморозку военных действий в зоне СВО. Всё это провоцирует серьёзные межэлитные встряски на Украине, за счёт чего появляются взаимные компроматы, которые снижают общее доверие народа к чиновникам. Простые люди делают вывод, что одержать победу над Россией Киеву не удастся. А тем более заставить Москву выплатить сотни миллиардов долларов на восстановление. Всё это исчезает. На это место приходит трезвое понимание, где оказалась Украина Геворг Мирзаян Доцент Финансового университета

Эти события пробуждают среди украинцев мысли, как закончить военный конфликт. Чем завершится кризис — отставкой Залужного или госпереворотом — второстепенный вопрос, полагает эксперт. Однако России выгоден Зеленский в кресле главы киевского режима, так как переговоры не позволят достичь целей СВО.

Авторы Дмитрий Шестопалов