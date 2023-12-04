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4 декабря, 11:33

Залужный шокировал шефа Пентагона требованием дать 17 млн снарядов

"Украинская правда": Залужный попросил у Остина 17 млн снарядов и $400 млрд

Главком ВСУ Валерий Залужный попросил у главы американского Минобороны Ллойда Остина 17 миллионов снарядов и 350–400 миллиардов долларов для "деоккупации Украины". Как пишет "Украинская правда", в ходе недавнего визита шефа Пентагона в Незалежную ему продемонстрировали данные расчёты и идеи Генштаба ВСУ по дальнейшему планированию.

"Остину озвучили потребность в 17 миллионах снарядов. Он, мягко говоря, удивился, потому что во всём мире не собрать столько снарядов", — отметил инсайдер издания.

При этом главком ВСУ якобы пожаловался Остину на вмешательство офиса Владимира Зеленского в управление войсками. В то же время там беспокоятся, что увольнение Залужного поспособствует развитию его политической карьеры.

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Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Никита Осипов
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