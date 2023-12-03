"Это даже не противостояние России": Медведев раскрыл истинную причину американской помощи Киеву
Медведев: США получают огромную финансовую выгоду от конфликта на Украине
Настоящей причиной американской помощи Украине является прибыль за счёт развития оборонной промышленности США. Соответствующее заявление сделал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя высказывание главы Пентагона Ллойда Остина о планах по наращиванию расходов на производство снарядов для ВСУ.
"Остин <...> назвал причину участия США в конфликте между Россией и Украиной. Нет, это не помощь умирающим гражданам или стране, исчезающей с карты мира. Нет, это не борьба за демократию против тирании. И нет, речь идёт даже не о противостоянии России с целью уменьшения её обороноспособности. Это... необходимость модернизации оборонной промышленности США", — написал Медведев в соцсети X (бывший Twitter).
По словам зампреда Совбеза, все действия Вашингтона направлены на увеличение выпуска вооружений и создание рабочих мест. Медведев не исключил, что речь идёт и об огромной прибыли, которую получают близкие к администрации американского президента Джо Байдена компании.
"Волшебной палочки нет": Шеф Пентагона посоветовал Зеленскому не возлагать больших надежд на поставки оружия
Ранее Остин заявил, что Вашингтон на 50% нарастил финансирование на создание снарядов для ВСУ. Шеф Пентагона добавил, что за время работы администрации Байдена производство артиллерийских боеприпасов в Штатах выросло в четыре раза.