"Волшебной палочки нет": Шеф Пентагона посоветовал Зеленскому не возлагать больших надежд на поставки оружия

Украину ждёт тяжёлая и изнурительная борьба: "волшебной палочки" в таких конфликтах нет. Так глава Пентагона Ллойд Остин во время пресс-конференции в Киеве после переговоров с Владимиром Зеленским ответил на вопрос, смогут ли поставки истребителей F-16 кардинально изменить ситуацию на поле боя.

"В таком конфликте, как этот, нет оружия, которое могло бы стать волшебной палочкой <...> Всё зависит от того, как вы используете эти возможности и синхронизируете их для достижения нужного эффекта на поле боя", — сказал Остин.

При этом глава Пентагона вновь подчеркнул, что Вашингтон и дальше будет помогать и поддерживать Киев.