"Волшебной палочки нет": Шеф Пентагона посоветовал Зеленскому не возлагать больших надежд на поставки оружия
Глава Пентагона Остин: У США нет "волшебной палочки" для Киева
Украину ждёт тяжёлая и изнурительная борьба: "волшебной палочки" в таких конфликтах нет. Так глава Пентагона Ллойд Остин во время пресс-конференции в Киеве после переговоров с Владимиром Зеленским ответил на вопрос, смогут ли поставки истребителей F-16 кардинально изменить ситуацию на поле боя.
"В таком конфликте, как этот, нет оружия, которое могло бы стать волшебной палочкой <...> Всё зависит от того, как вы используете эти возможности и синхронизируете их для достижения нужного эффекта на поле боя", — сказал Остин.
При этом глава Пентагона вновь подчеркнул, что Вашингтон и дальше будет помогать и поддерживать Киев.
Как писал Лайф, вчера, 20 ноября, Киев с официальным визитом посетил глава Пентагона Ллойд Остин. Там он после переговоров с украинскими властями заявил, что США выделят украинцам новый пакет военной помощи на 100 миллионов долларов. В него, в частности, вошла одна система HIMARS.
ТАСС / Zuma