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Регион
Опубликовано 21 ноября 2023, 05:07
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Раскрыта истинная цель визита главы Пентагона в Киев

Политолог Соскин заявил, что Остин приехал в Киев для утешения Зеленского

Глава Пентагона Ллойд Остин. Обложка © Flickr / U.S. Secretary of Defense

Глава Пентагона Ллойд Остин. Обложка © Flickr / U.S. Secretary of Defense

Глава Министерства обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин приехал в Киев лишь для того, чтобы утешить Владимира Зеленского. Об этом на YouTube-канале заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

По его словам, Зеленский пребывал в состоянии настоящей истерики, после чего в Киев прибыл начальник Пентагона — для утешения "украинских партнёров". Экс-советник Кучмы подчеркнул, что американский генерал на фоне успехов российских бойцов на линии соприкосновения в зоне специальной военной операции не смог предложить киевскому режиму ничего существенного.

"Россияне только что ударили управляемой авиабомбой, нанесли очень тяжёлый удар по украинцам. Вот это понятно. А что делают Соединённые Штаты?" — задаётся вопросом эксперт, подчеркнув, что украинские власти сегодня ничего не могут сделать без поддержки Вашингтона, а США в последнее время не особо спешат помогать Украине.

Зеленский заявил, что конфликт на Украине не закончится быстро
Зеленский заявил, что конфликт на Украине не закончится быстро

Напомним, что ранее глава Пентагона Ллойд Остин посетил с официальным визитом Киев. Там он после переговоров с украинскими властями заявил, что США выделят Украине новый пакет военной помощи на 100 миллионов долларов.

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Алексей Соловьёв
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