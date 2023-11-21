Раскрыта истинная цель визита главы Пентагона в Киев
Политолог Соскин заявил, что Остин приехал в Киев для утешения Зеленского
Глава Пентагона Ллойд Остин. Обложка © Flickr / U.S. Secretary of Defense
Глава Министерства обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин приехал в Киев лишь для того, чтобы утешить Владимира Зеленского. Об этом на YouTube-канале заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
По его словам, Зеленский пребывал в состоянии настоящей истерики, после чего в Киев прибыл начальник Пентагона — для утешения "украинских партнёров". Экс-советник Кучмы подчеркнул, что американский генерал на фоне успехов российских бойцов на линии соприкосновения в зоне специальной военной операции не смог предложить киевскому режиму ничего существенного.
"Россияне только что ударили управляемой авиабомбой, нанесли очень тяжёлый удар по украинцам. Вот это понятно. А что делают Соединённые Штаты?" — задаётся вопросом эксперт, подчеркнув, что украинские власти сегодня ничего не могут сделать без поддержки Вашингтона, а США в последнее время не особо спешат помогать Украине.
Напомним, что ранее глава Пентагона Ллойд Остин посетил с официальным визитом Киев. Там он после переговоров с украинскими властями заявил, что США выделят Украине новый пакет военной помощи на 100 миллионов долларов.