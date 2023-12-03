США увеличили расходы на производство боеприпасов из-за нужд Украины
Пентагон: США на 50% нарастили финансирование на создание снарядов для ВСУ
Быстрый расход американских снарядов на Украине вынудил США увеличить финансирование на производство боеприпасов. Как рассказал глава Пентагона Ллойд Остин на Рейгановском форуме по национальной обороне в Калифорнии, финансирование выросло на 50%.
"В сравнении с оборонным бюджетом всего лишь пятилетней давности мы инвестируем почти на 50% больше средств в производство боеприпасов", — пояснил Остин.
По его словам, за время пребывания Джо Байдена в должности президента страны выпуск артиллерийских боеприпасов в Штатах возрос вчетверо.
При этом ранее в Америке выразили удивление тому, что ВСУ задействуют в боевых действиях оружие, которому уже более сотни лет и которое использовалось ещё в Первую мировую войну.
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