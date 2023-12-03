США увеличили расходы на производство боеприпасов из-за нужд Украины

Быстрый расход американских снарядов на Украине вынудил США увеличить финансирование на производство боеприпасов. Как рассказал глава Пентагона Ллойд Остин на Рейгановском форуме по национальной обороне в Калифорнии, финансирование выросло на 50%.

"В сравнении с оборонным бюджетом всего лишь пятилетней давности мы инвестируем почти на 50% больше средств в производство боеприпасов", — пояснил Остин.

По его словам, за время пребывания Джо Байдена в должности президента страны выпуск артиллерийских боеприпасов в Штатах возрос вчетверо.