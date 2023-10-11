В Пентагоне заявили, что ВСУ продолжат контрнаступление зимой
Вооружённые силы Украины намерены продолжать попытки контрнаступления и зимой, несмотря на ряд сложностей. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Чарльз Браун. Он уверен, что Вашингтон делает всё, чтобы способствовать успеху ВСУ.
"Я считаю, что мы ставим Украину в выгодное положение. Я понимаю, что в зимние месяцы это будет сложнее, но Украина намерена продолжать свои наступательные операции в течение зимних месяцев", — отметил Браун.
Напомним, украинские войска начали своё широко анонсированное контрнаступление 4 июня и в итоге столкнулись с катастрофическими потерями. По словам президента РФ Владимира Путина, противник уже лишился более 90 тысяч своих военных. При этом Владимир Зеленский сегодня заявил, что Украина находится на последней стадии конфликта. Тем временем СМИ узнали, что иностранные чиновники попросили СМИ не фокусироваться на провальном контрнаступлении ВСУ.
Getty Images / Libkos