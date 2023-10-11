В Пентагоне заявили, что ВСУ продолжат контрнаступление зимой

Вооружённые силы Украины намерены продолжать попытки контрнаступления и зимой , несмотря на ряд сложностей. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Чарльз Браун. Он уверен, что Вашингтон делает всё, чтобы способствовать успеху ВСУ.

"Я считаю, что мы ставим Украину в выгодное положение. Я понимаю, что в зимние месяцы это будет сложнее, но Украина намерена продолжать свои наступательные операции в течение зимних месяцев", — отметил Браун.