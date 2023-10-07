Иностранных журналистов попросили не фокусироваться на провальном контрнаступлении ВСУ

По информации газеты, сейчас Киев проигрывает, и, чтобы закрыть глаза публике, на собраниях НАТО чиновники попросили журналистов не сосредотачиваться на этой теме. Издание рассказало про недавний брифинг НАТО, где один из чиновников сказал, что журналисты не понимают, с чем сталкиваются военные ВСУ.