Иностранных журналистов попросили не фокусироваться на провальном контрнаступлении ВСУ
WP: Западные чиновники призвали журналистов не фокусироваться на провале ВСУ
Иностранные чиновники попросили СМИ не фокусироваться на провальном контрнаступлении ВСУ. Об этом сообщила газета Washington Post.
По информации газеты, сейчас Киев проигрывает, и, чтобы закрыть глаза публике, на собраниях НАТО чиновники попросили журналистов не сосредотачиваться на этой теме. Издание рассказало про недавний брифинг НАТО, где один из чиновников сказал, что журналисты не понимают, с чем сталкиваются военные ВСУ.
Отмечается, что западные журналисты редко замечают успехи ВСУ, в отличие от украинских СМИ. В статье говорится, что власти Украины скрывают реальное количество погибших военных.
Лайф писал, что украинские войска начали боевую операцию 4 июня и в итоге столкнулись с катастрофическими потерями. Ранее сам Владимир Зеленский признался, что не уверен в успехах контрнаступления ВСУ до конца года. А Military Watch Magazine узнало, что продолжительность жизни солдата ВСУ из-за огромных потерь порой составляет всего несколько часов.
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