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4 октября, 05:24

В Германии заявили об отчаянии Киева из-за дефицита оружия и провала контрнаступления

Bild: Власти Украины впали в отчаяние из-за нехватки оружия

Настроения в правительстве Украины характеризуются отчаянием на фоне недостаточного количества поставляемых Западом вооружений и проблем на фронте. Об этом пишет газета Bild.

Как утверждает немецкое издание, настроения в Киеве переменчивы. Так, украинские власти испытывают отчаяние из-за нехватки оружия и провала контрнаступления ВСУ.

"Когда разговариваешь с лидерами, то видишь, с одной стороны, благодарность за западную помощь, а с другой — отчаяние по поводу темпов поставок и отсутствия дополнительных вооружений", — указано в публикации.

Также подчёркивается в статье, что военная помощь Киеву со стороны западных союзников не достигает необходимого уровня для успехов в военных действиях. При этом Россия, вопреки санкциям, сумела нарастить военное производство и может производить больше вооружений, чем Запад. Автор материала добавил, что ситуация для Украины в настоящее время стала не менее угрожающей, а ещё более напряжённой.

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Ранее сообщалось, что американские власти готовы передать Украине тактические ракеты ATACMS, оснащённые кассетными боеприпасами. Однако это произойдёт только тогда, когда президент США Джо Байден даст согласие.

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Иван Косицын
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