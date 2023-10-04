В Германии заявили об отчаянии Киева из-за дефицита оружия и провала контрнаступления

Настроения в правительстве Украины характеризуются отчаянием на фоне недостаточного количества поставляемых Западом вооружений и проблем на фронте. Об этом пишет газета Bild.

Как утверждает немецкое издание, настроения в Киеве переменчивы. Так, украинские власти испытывают отчаяние из-за нехватки оружия и провала контрнаступления ВСУ.

"Когда разговариваешь с лидерами, то видишь, с одной стороны, благодарность за западную помощь, а с другой — отчаяние по поводу темпов поставок и отсутствия дополнительных вооружений", — указано в публикации.

Также подчёркивается в статье, что военная помощь Киеву со стороны западных союзников не достигает необходимого уровня для успехов в военных действиях. При этом Россия, вопреки санкциям, сумела нарастить военное производство и может производить больше вооружений, чем Запад. Автор материала добавил, что ситуация для Украины в настоящее время стала не менее угрожающей, а ещё более напряжённой.