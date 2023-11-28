В США удивились оружию украинских военных столетней давности

Украинские военные используют в боевых действиях оружие времён Первой мировой войны, которое было изготовлено более ста лет назад. Об этом сообщило издание Business Insider.

"На свежих кадрах с передовой видно, как украинцы стреляют из пушек, установленных на пикапах, по российским беспилотникам. В данном случае ВСУ, по-видимому, используют оружие, разработанное более 100 лет назад", — говорится в публикации.

PM1910 (пулемёты системы "максим"), по словам журналистов, были впервые представлены за несколько лет до начала Первой мировой войны. Они использовались в качестве вооружения ещё в Российской императорской армии.