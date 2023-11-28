ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 ноября 2023, 07:13
6266

В США удивились оружию украинских военных столетней давности

Business Insider: ВСУ используют пулемёты Максима времён Первой мировой войны

Пулемёты ВСУ системы "максим" времён Первой мировой войны. Обложка © X / Drones de guerra

Пулемёты ВСУ системы "максим" времён Первой мировой войны. Обложка © X / Drones de guerra

Украинские военные используют в боевых действиях оружие времён Первой мировой войны, которое было изготовлено более ста лет назад. Об этом сообщило издание Business Insider.

"На свежих кадрах с передовой видно, как украинцы стреляют из пушек, установленных на пикапах, по российским беспилотникам. В данном случае ВСУ, по-видимому, используют оружие, разработанное более 100 лет назад", — говорится в публикации.

PM1910 (пулемёты системы "максим"), по словам журналистов, были впервые представлены за несколько лет до начала Первой мировой войны. Они использовались в качестве вооружения ещё в Российской императорской армии.

Летающий кошмар: Какое оружие России больше всего пугает ВСУ
Летающий кошмар: Какое оружие России больше всего пугает ВСУ

Ранее Лайф писал, что в США признали бесполезность западных танков для ВСУ. По мнению экспертов, командованию ВСУ теперь нужно решить, как более рационально использовать свой ограниченный арсенал натовской техники в условиях грядущей зимы, а также усиливающегося наступления российских войск.

BannerImage
Ян Поланин
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Военная техника
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar