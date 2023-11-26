В США признали бесполезность западных танков для ВСУ
BI: Танки Leopard, Challenger и Abrams не помогли улучшить положение ВСУ
Танки, поставленные Киеву странами Запада, не помогли украинской армии улучшить ситуацию на фронте. Об этом пишет американское издание Business Insider, ссылаясь на военных экспертов.
"Эти танки — предоставленные Германией Leopard, отправленные Великобританией Challenger и американские Abrams — до сих пор не стали "волшебным оружием", — говорится в публикации.
По мнению экспертов, командованию ВСУ теперь нужно решить, как более рационально использовать свой ограниченный арсенал натовской техники в условиях грядущей зимы, а также усиливающегося наступления российских войск.
Ранее Владимир Зеленский признал, что переданные США танки Abrams не смогли сыграть большую роль на поле боя. По его словам, причина в том, что Киев получил слишком мало этих боевых машин. На вооружении у Незалежной сейчас есть десятки моделей танков из разных стран, но качественных и рабочих не так много, добавил Зеленский.
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