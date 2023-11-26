"Эти танки — предоставленные Германией Leopard, отправленные Великобританией Challenger и американские Abrams — до сих пор не стали "волшебным оружием", — говорится в публикации.

По мнению экспертов, командованию ВСУ теперь нужно решить, как более рационально использовать свой ограниченный арсенал натовской техники в условиях грядущей зимы, а также усиливающегося наступления российских войск.

Ранее Владимир Зеленский признал, что переданные США танки Abrams не смогли сыграть большую роль на поле боя. По его словам, причина в том, что Киев получил слишком мало этих боевых машин. На вооружении у Незалежной сейчас есть десятки моделей танков из разных стран, но качественных и рабочих не так много, добавил Зеленский.