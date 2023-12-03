"Нужно готовиться к плохим новостям": Столтенберг заявил, что Украина находится в критической ситуации

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, говоря о нынешнем положении на Украине, заявил, что ситуация на поле боя для Киева может стать ещё хуже из-за недостаточной помощи со стороны западных стран. Об этом он сообщил в интервью немецкому телеканалу Das Erste.

"Нам нужно готовиться к плохим новостям. Конфликты развиваются поэтапно. Но мы должны поддерживать Украину как в плохие, так и в хорошие времена", — подчеркнул глава Североатлантического альянса.

Также Столтенберг признал, что страны – члены НАТО не смогли удовлетворить возросший спрос Украины на боеприпасы. Как уточнил генсек военного блока, сейчас Незалежная находится в критической ситуации. После вопроса журналиста о том, как в данной ситуации необходимо действовать ВСУ, Столтенберг переадресовал "принятие этих сложных оперативных решений украинцам и их военному руководству".