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3 декабря, 05:21

"Нужно готовиться к плохим новостям": Столтенберг заявил, что Украина находится в критической ситуации

Столтенберг призвал готовиться к плохим новостям с Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, говоря о нынешнем положении на Украине, заявил, что ситуация на поле боя для Киева может стать ещё хуже из-за недостаточной помощи со стороны западных стран. Об этом он сообщил в интервью немецкому телеканалу Das Erste.

"Нам нужно готовиться к плохим новостям. Конфликты развиваются поэтапно. Но мы должны поддерживать Украину как в плохие, так и в хорошие времена", — подчеркнул глава Североатлантического альянса.

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Также Столтенберг признал, что страны – члены НАТО не смогли удовлетворить возросший спрос Украины на боеприпасы. Как уточнил генсек военного блока, сейчас Незалежная находится в критической ситуации. После вопроса журналиста о том, как в данной ситуации необходимо действовать ВСУ, Столтенберг переадресовал "принятие этих сложных оперативных решений украинцам и их военному руководству".

А ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что европейские страны не могут расширить производство вооружений для Киева. По его словам, это связано с тем, что они преследуют только собственные интересы.

Обложка ©

ТАСС / AP / Saul Loeb

Иван Косицын
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