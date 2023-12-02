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2 декабря, 10:52

"Мы не в состоянии": Столтенберг сделал неутешительное заявление для Киева по вооружению

Столтенберг раскритиковал политику Европы по производству вооружений для Киева

Европейские страны преследуют только собственные интересы и поэтому не могут расширить производство вооружений для Украины. С соответствующей критикой выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы не в состоянии работать вместе так тесно, как следовало бы. Это приводит к более высоким затратам и затрудняет расширение производства", — приводит немецкий телеканал N-tv его слова.

В связи с этим Столтенберг призвал Европу решить проблему раздробленности оборонной промышленности. В качестве примера, где требуется улучшение ситуации, он привёл "снарядный голод" в украинской армии.

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А ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что финансовая поддержка Киева со стороны США сегодня переживает критический момент. Это, по его словам, происходит из-за того, что у Вашингтона уже нет былой гибкости.

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ТАСС / AP / Saul Loeb

Наталья Исакова
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