"Мы не в состоянии": Столтенберг сделал неутешительное заявление для Киева по вооружению

Европейские страны преследуют только собственные интересы и поэтому не могут расширить производство вооружений для Украины. С соответствующей критикой выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы не в состоянии работать вместе так тесно, как следовало бы. Это приводит к более высоким затратам и затрудняет расширение производства", — приводит немецкий телеканал N-tv его слова.

В связи с этим Столтенберг призвал Европу решить проблему раздробленности оборонной промышленности. В качестве примера, где требуется улучшение ситуации, он привёл "снарядный голод" в украинской армии.