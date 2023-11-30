В НАТО анонимно расписали плачевный сценарий для Украины на 2024 год

До 2024 года Украина не вытеснит войска России с территорий, которые она заняла, процитировал портал Euractiv чиновника НАТО. В статье также отметили, что уменьшение производства вооружения на Западе не даёт Киеву и его союзникам оптимистичных прогнозов.

"Представитель НАТО, выступая на условиях анонимности, предупредил, что Украина, вероятно, не сможет вытеснить <…> до конца 2024 года", — говорится в сообщении.

Авторы статьи отметили, что поставки Киеву и производство западного вооружения идут не по плану, военное производство растёт слишком маленькими темпами. Всё это, по оценке аналитиков, заставляет усомниться в перспективах Украины и её союзников в ближайшее время.