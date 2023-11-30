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30 ноября, 10:29

В НАТО анонимно расписали плачевный сценарий для Украины на 2024 год

Источник Euractiv в НАТО: Украина не вытеснит войска России до конца 2024-го

До 2024 года Украина не вытеснит войска России с территорий, которые она заняла, процитировал портал Euractiv чиновника НАТО. В статье также отметили, что уменьшение производства вооружения на Западе не даёт Киеву и его союзникам оптимистичных прогнозов.

"Представитель НАТО, выступая на условиях анонимности, предупредил, что Украина, вероятно, не сможет вытеснить <…> до конца 2024 года", — говорится в сообщении.

Авторы статьи отметили, что поставки Киеву и производство западного вооружения идут не по плану, военное производство растёт слишком маленькими темпами. Всё это, по оценке аналитиков, заставляет усомниться в перспективах Украины и её союзников в ближайшее время.

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А ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что если бы украинские власти подписали мирный договор с Россией в апреле прошлого года, то сохранили бы жизни сотен тысяч своих военных. По его словам, весной прошлого года в Киев прилетали руководители американского Госдепа и Пентагона, которые также не советовали Киеву подписывать мирное соглашение.

Обложка ©

Getty Images / Andrew Burton

Александра Мышляева
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