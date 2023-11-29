Кадыров назвал сроки победы России в СВО
Кадыров: Россия в 2024 году победит в СВО
Глава Чечни Рамзан Кадыров уверен, что Россия победит в СВО в 2024 году, а до этого говорить с властями Украины бессмысленно. По его словам, после освобождения нескольких городов Киеву будет позволено подписать бумаги о капитуляции.
"Нам ещё предстоит вернуть несколько городов. А там уже позволим сатанинскому руководству Украины подписать бумаги о капитуляции и наконец освободим украинский народ от его полного уничтожения Западом. Уверен, что уже в 2024 году всех нас ждут хорошие новости и победа", — написал Кадыров в своём телеграм-канале.
Он отметил, что маленькими шагами Россия двигается вперёд, а проводить переговоры с Украиной —бессмысленное занятие.
А ранее Кадыров заявил, что три тысячи чеченских бойцов, числящихся в подразделениях Минобороны РФ и Росгвардии, готовы выехать в зону проведения специальной военной операции для выполнения боевых задач. Он посетил два новых полка, подведомственные Минобороны РФ, — "Ахмат-Россия" и "Ахмат-Чечня", а также батальон имени Шейха Мансура, которые пополнили три тысячи новых чеченских бойцов.
ТАСС / Елена Афонина