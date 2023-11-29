Кадыров назвал сроки победы России в СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров уверен, что Россия победит в СВО в 2024 году, а до этого говорить с властями Украины бессмысленно. По его словам, после освобождения нескольких городов Киеву будет позволено подписать бумаги о капитуляции.

"Нам ещё предстоит вернуть несколько городов. А там уже позволим сатанинскому руководству Украины подписать бумаги о капитуляции и наконец освободим украинский народ от его полного уничтожения Западом. Уверен, что уже в 2024 году всех нас ждут хорошие новости и победа", — написал Кадыров в своём телеграм-канале.

Он отметил, что маленькими шагами Россия двигается вперёд, а проводить переговоры с Украиной —бессмысленное занятие.