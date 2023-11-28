Кадыров заявил о возможной отправке новой группы чеченских бойцов в зону СВО

Три тысячи чеченских бойцов, числящихся в подразделениях Минобороны РФ и Росгвардии, готовы выехать в зону проведения специальной военной операции для выполнения боевых задач. Об этом в телеграм-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Построение чеченских боевых подразделений. Видео © t.me / Kadyrov_95

Он посетил два новых полка, подведомственных Минобороны РФ, — "Ахмат-Россия" и "Ахмат-Чечня", а также батальон имени Шейха Мансура, которые пополнили три тысячи новых чеченских бойцов. Там Кадыров лично убедился в том, что для решения задач, поставленных президентом России, Верховным главнокомандующим Владимиром Путиным, они не пожалеют ни сил, ни средств.

"Бойцы уже готовы выехать в зону СВО для противодействия нацистской и натовской агрессии. С учётом их высокой боевой подготовки, оснащения, твёрдой и нерушимой мотивации ребята способны выполнить приказ любой сложности", — заявил он и добавил, что многие их них уже имеют за спиной опыт участия в СВО.