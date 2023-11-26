Кадыров сообщил о ликвидации группы диверсантов ВСУ в пригороде Артёмовска

В пригороде Артёмовска ликвидирована группа украинских диверсантов. Как рассказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, противник был обнаружен оперативниками специального отряда "Ахмат".

Кадры с места уничтожения группы украинских диверсантов в пригороде Артёмовска. Видео © t.me / Kadyrov_95

"Бойцы отдельного батальона ППСП "Грозный" МВД по ЧР <…> совместно с военнослужащими 2-го армейского корпуса уничтожили очередную группу диверсантов в пригороде Бахмута. Информацию о местонахождении противника им передали оперативники специального отряда "Ахмат", — сообщил Кадыров и опубликовал видео выполнения боевой задачи.

Благодаря оперативно полученным сведениям российские силы смогли окружить противника в одном из захваченных им зданий. Несмотря на ожесточённое сопротивление ВСУ, задача по уничтожению диверсантов была выполнена, подчеркнул Кадыров.