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Регион
Опубликовано 11 ноября 2023, 03:49
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В Российской армии рассказали, как уничтожают "мясные" группы ВСУ

Боец "Сибири": "Мясные" группы ВСУ уничтожаются на подступах к Артёмовску

Российские войска уничтожают неподготовленные группы ВСУ на подходе к позициям под Артёмовском. Об этом рассказал боец спецназа "Сибирь" Южной группировки войск.

"Разница есть между профессиональной группой и, так скажем, неподготовленной — "мясной" группой. "Мясные" группы выдвигаются в колонну, между ними дистанции вообще никакой, то есть при хорошем выстреле одного снаряда будет достаточно, чтобы просто уничтожить всю группу", — пояснил боец в разговоре с РИА "Новости".

По его словам, если использовать FPV-дроны вместе с артиллерией, эффективность поражения группы сильно возрастает. Военный рассказал, что однажды было три волны наступления, когда противник выдвигался группами по восемь человек с минимальной дистанцией. И эти три волны российским бойцам удалось быстро погасить. Использовались миномёты калибра 120 и 82 миллиметра и расчёты FPV. Эффективность российских бойцов не позволила ВСУ дойти до позиций РФ.

Что касается подготовленных групп противника, они поражаются по другой схеме. Как объяснил военнослужащий, сначала выбирается главная пара в группе. Её атакует дрон-камикадзе, а остальных уже накрывает артиллерия.

Ивановские десантники разгромили группу из ВСУ на подступах к Артёмовску
Ивановские десантники разгромили группу из ВСУ на подступах к Артёмовску

Ранее на Западе рассказали, что вынуждает ВСУ идти на "мясные штурмы". Из-за этой невыгодной тактики потери в рядах украинских войск только увеличиваются.

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t.me / Минобороны России

Анатолий Симоненко
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