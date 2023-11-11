В Российской армии рассказали, как уничтожают "мясные" группы ВСУ

Российские войска уничтожают неподготовленные группы ВСУ на подходе к позициям под Артёмовском. Об этом рассказал боец спецназа "Сибирь" Южной группировки войск.

"Разница есть между профессиональной группой и, так скажем, неподготовленной — "мясной" группой. "Мясные" группы выдвигаются в колонну, между ними дистанции вообще никакой, то есть при хорошем выстреле одного снаряда будет достаточно, чтобы просто уничтожить всю группу", — пояснил боец в разговоре с РИА "Новости".

По его словам, если использовать FPV-дроны вместе с артиллерией, эффективность поражения группы сильно возрастает. Военный рассказал, что однажды было три волны наступления, когда противник выдвигался группами по восемь человек с минимальной дистанцией. И эти три волны российским бойцам удалось быстро погасить. Использовались миномёты калибра 120 и 82 миллиметра и расчёты FPV. Эффективность российских бойцов не позволила ВСУ дойти до позиций РФ.

Что касается подготовленных групп противника, они поражаются по другой схеме. Как объяснил военнослужащий, сначала выбирается главная пара в группе. Её атакует дрон-камикадзе, а остальных уже накрывает артиллерия.