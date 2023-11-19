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19 ноября, 12:53

Кадыров заплатит миллион рублей автору лучшего ролика про российских бойцов в зоне СВО

Кадыров объявил конкурс на лучший социальный ролик о бойцах ВС РФ в зоне СВО

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объявил конкурс на лучший социальный видеоролик о российских бойцах в зоне СВО, его призовой фонд составит один миллион рублей. Об этом говорится в личном телеграм-канале руководителя региона.

"Чтобы поддержать и подбодрить наших доблестных бойцов, я решил объявить конкурс на лучший социальный видеоролик о воинах, принимающих участие в СВО. Участие в конкурсе может принять любой желающий! Победитель получит один миллион рублей. За второе и третье места также предусмотрены ценные призы", сказано в публикации.

Как добавил глава Чечни, работы для конкурса принимаются до конца 2023 года.

Instagram* заблокировал аккаунты Кадыровых

Instagram* заблокировал аккаунты Кадыровых

Ранее Кадыров сообщил о том, что в зону проведения специальной военной операции отправились бойцы 96-го полка оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии (СКО ВНГ) РФ, который безупречно зарекомендовал себя в Донбассе и на Украине. Чеченский лидер добавил, что личный состав ещё с самого начала спецоперации стоит на страже России и выполняет оперативно-боевые задачи.

Обложка ©

ТАСС / Елена Афонина

Юрий Лысенко
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