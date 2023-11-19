Кадыров заплатит миллион рублей автору лучшего ролика про российских бойцов в зоне СВО

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объявил конкурс на лучший социальный видеоролик о российских бойцах в зоне СВО, его призовой фонд составит один миллион рублей. Об этом говорится в личном телеграм-канале руководителя региона.

"Чтобы поддержать и подбодрить наших доблестных бойцов, я решил объявить конкурс на лучший социальный видеоролик о воинах, принимающих участие в СВО. Участие в конкурсе может принять любой желающий! Победитель получит один миллион рублей. За второе и третье места также предусмотрены ценные призы", — сказано в публикации.

Как добавил глава Чечни, работы для конкурса принимаются до конца 2023 года.