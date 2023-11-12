Кадыров: Бойцы 96-го полка оперативного назначения СКО ВНГ РФ отправились на СВО
В зону проведения специальной военной операции отправились бойцы 96-го полка оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии (СКО ВНГ) РФ, который безупречно зарекомендовал себя в Донбассе и на Украине. Об этом сообщил чеченский лидер Рамзан Кадыров.
Бойцы 96-го полка оперативного назначения СКО ВНГ РФ отправились в зону спецоперации. Видео © t.me / Kadyrov_95
"Готовясь к предстоящему выезду, бойцы усиленно тренировались все последние недели, оттачивая свои навыки. Возглавляет подразделение дорогой БРАТ, боевой офицер и отважный командир Магомед Тушаев", — написал он в телеграм-канале.
По словам Кадырова, личный состав уже с самого начала спецоперации стоит на страже России и выполняет оперативно-боевые задачи. Бойцы находились на самых опасных участках, и этот выезд стал для них уже шестым по счёту. Без сомнения, и в этот раз военные достойно выполнят все поставленные цели, отметил глава Чечни.
"Я желаю воинам удачи, успеха и благополучного возвращения домой! Пусть Всевышний Аллах оберегает вас от любых опасностей и дарует вам победу!" — добавил Кадыров.
А ранее чеченский лидер Рамзан Кадыров объявил о формировании в республике нового батальона Минобороны России имени первого имама Кавказа шейха Мансура. База для подразделения планируется в Гудермесе. Как только будут завершены все работы, бойцам для несения службы создадут прекрасные условия. Недавно, кстати, был объявлен командир батальона — им стал Руслан Геремеев.
t.me / Kadyrov_95