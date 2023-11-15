Instagram* заблокировал аккаунты Кадыровых

Соцсеть Instagram* заблокировала аккаунты сыновей Рамзана Кадырова — Ахмата, Эли и Адама, племянника Хамзата, а также страницу о деятельности главы Чечни, сообщил министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев. По его словам, под блокировку также подпали три канала Чеченской государственной телерадиокомпании "Грозный" в YouTube.

"Очевидно, что маленькая Чеченская Республика вызывает у заокеанских надзирателей "свободы слова" такой страх, что они так рьяно пытаются заглушить голос правды в информационном поле. <...> Мы будем оспаривать такое решение правовыми методами", — написал Дудаев в телеграм-канале, назвав блокировку свидетельством предвзятости и лицемерия.

Аккаунты самого Рамзана Кадырова в Facebook* и Instagram*, напомним, были заблокированы ещё в 2017 году. Тогда глава Чечни объяснил это тем, что его записи активно читают сотни тысяч молодых людей из США, а это беспокоит Госдеп и спецслужбы страны. В начале октября 2023 года Instagram* уже банил страницу его сына Адама, после чего Кадыров-младший завёл новый аккаунт.