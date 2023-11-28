Мединский раскрыл, что было бы, если бы Киев подписал мир в 2022 году
Мединский: Киев бы спас жизнь сотен тысяч военных при подписании мира
Если бы украинские власти подписали мирный договор с Россией в апреле прошлого года, то сохранили бы жизни сотен тысяч своих военных. Об этом заявил помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах с Киевом весной 2022 года Владимир Мединский.
"Я глубоко убеждён, что, подпиши Киев мирный договор на взаимоприемлемых условиях, он тем самым спас бы жизни сотен тысяч своих солдат. Но Зеленский выбрал войну", — сказал Мединский журналистам.
По словам помощника главы государства, весной прошлого года в Киев помимо тогдашнего премьер-министра Британии Бориса Джонсона прилетали руководители американского Госдепа и Пентагона, которые также не советовали Киеву подписывать мирное соглашение.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон и Лондон запретили Киеву вести переговоры с Москвой. Напомним, на прошлой неделе глава украинской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что вооружённый конфликт мог завершиться весной 2022 года, если бы тогдашний премьер Британии Борис Джонсон не сорвал мирные переговоры. По его словам, глава кабмина Соединённого Королевства сказал Киеву не подписывать какие-либо мирные соглашения с Москвой и продолжать воевать. В Госдуме же отметили, что, говоря о роли Джонсона в отказе от переговоров, Киев ищет пути отхода.
ТАСС / БелТА / Максим Гучек