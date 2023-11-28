Если бы украинские власти подписали мирный договор с Россией в апреле прошлого года, то сохранили бы жизни сотен тысяч своих военных. Об этом заявил помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах с Киевом весной 2022 года Владимир Мединский.

"Я глубоко убеждён, что, подпиши Киев мирный договор на взаимоприемлемых условиях, он тем самым спас бы жизни сотен тысяч своих солдат. Но Зеленский выбрал войну", — сказал Мединский журналистам.