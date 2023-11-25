Вскрыв роль бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в срыве первоначальных договорённостей о мире, Украина ищет пути отхода. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Очевидно, что неонацистский режим ищет пути отхода. Ещё не поздно вернуться на переговорный путь, российская сторона неоднократно говорила, что к этому готова. Но только теперь при других условиях — с учётом новых территориальных реалий", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

По словам политика, Арахамия признал очевидную вещь: Запад приказал Украине сорвать переговоры, так как мир означал бы конец его проекта "анти-Россия", а все "усилия" Незалежной были бы обманом.

Он отметил, что тогда договор оставалось лишь парафировать и подписать, а наша страна "в знак доброй воли" отвела ВС РФ с Киевского и Черниговского направлений. А в ответ была устроена провокация в Буче, а также последовавшие после этого призывы воевать до последнего.