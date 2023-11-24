Десять лет переговоров о решении конфликта на Украине при прекращении огня будут лучше, чем десять лет безрезультатных сражений, в которых на пути к тому же столу переговоров будут потеряны ещё сотни тысяч человеческих жизней. Такое заявление сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время пресс-конференции в Праге после завершения переговоров со своим коллегой из Чехии Петром Фиалой.

"Мы считаем, что <...> конфликт в таком состоянии может продолжаться до 2029 или 2030 года. При таких условиях мы продвигаем идею о том, что лучше десять лет вести переговоры в состоянии мира, при прекращении боевых действий, чем десять лет без каких-либо результатов идти потом к столу переговоров, когда выяснится, что погибли ещё 500–600 тысяч человек", — сказал Фицо, отметив, что Словакия не верит в решение конфликта на Украине военным путём и такая позиция обусловлена конкретными данными, позволяющими оценить состояние военных операций и их перспективы.

При этом словацкий лидер назвал нарушением международного права использование Российской Федерацией военной силы на Украине. Он напомнил, что в этом отношении риторика Словакии не менялась с самого начала украинского конфликта, и добавил, что она не поменяется и в будущем.