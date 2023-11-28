Мединский назвал условие для заключения мирного договора с Украиной

Заключение мирного договора с Украиной возможно при полном выполнении целей и задач специальной военной операции (СВО). Об этом заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Киевом весной 2022 года Владимир Мединский.

"При полном выполнении задач и целей СВО", — ответил Мединский на вопрос журналистов, на каких условиях возможно заключение мирного соглашения с Киевом.

Помощник главы государства добавил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров. Также, по словам Мединского, Россия и Украина имеют общее историческое прошлое, а жители стран являются одним народом, который ждёт неизбежное общее историческое будущее.