Мединский назвал условие для заключения мирного договора с Украиной
Мединский: Заключение мира с Украиной возможно при полном выполнении целей СВО
Заключение мирного договора с Украиной возможно при полном выполнении целей и задач специальной военной операции (СВО). Об этом заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Киевом весной 2022 года Владимир Мединский.
"При полном выполнении задач и целей СВО", — ответил Мединский на вопрос журналистов, на каких условиях возможно заключение мирного соглашения с Киевом.
Помощник главы государства добавил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров. Также, по словам Мединского, Россия и Украина имеют общее историческое прошлое, а жители стран являются одним народом, который ждёт неизбежное общее историческое будущее.
Ранее президент России Владимир Путин напомнил странам G20, что РФ никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. А вот Киев публично объявил о том, что он выходит из переговорного процесса. И более того, там подписали декрет, запрещающий вести с Россией такие переговоры, указал российский лидер.
ТАСС / Сергей Карпухин