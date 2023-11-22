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Путин напомнил G20, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной

Опубликовано 22 ноября 2023, 13:41
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Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин, выступая на онлайн-саммите G20, заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. А вот украинская сторона, напротив, даже издала указ, законодательно запрещающий этот процесс.

"Кстати говоря, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Это не Россия, а Украина публично объявила о том, что она выходит из переговорного процесса. И более того, был подписан указ, декрет главы государства, запрещающий вести с Россией такие переговоры", — напомнил Путин коллегам по "Большой двадцатке".

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Напомним, Владимир Зеленский в недавнем интервью отверг идею диалога с Россией, несмотря на тяжёлое положение Вооружённых сил Украины. При этом он собирается обсудить с бывшим президентом США Дональдом Трампом свой план по урегулированию конфликта. Тем временем в Кремле Лайфу рассказали, что РФ по-прежнему готова к переговорам с украинской стороной, но от Киева за последнее время не было даже намёков на какие-либо контакты.

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Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев
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