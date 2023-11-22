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"Его часы сочтены": В Госдуме отвели Зеленскому время до весны

Депутат Свинцов: Зеленский вспомнил про Трампа, чтобы вернуться в медиаполе

22 ноября, 10:47

Getty Images / Chip Somodevilla

Обращение Владимира Зеленского к экс-президенту США Дональду Трампу — это не попытка разрешения украинского конфликта, а попытка просто вернуться в медиаполе. Об этом Лайфу заявил депутат Госдумы Андрей Свинцов.

По его словам, внимание мировых СМИ приковано к ситуации на Ближнем Востоке и Украина очень стремительно выходит из повестки, тем самым теряя финансирование Запада.

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"Но и Сенат, и даже Демократическая партия уже понимают, что украинская повестка не вытянет Байдена на ближайших выборах, то есть за счёт Украины ему не победить. Поэтому администрация Байдена уже активно ищет новые темы: это Ближний Восток, это Иран, это Тайвань", — считает парламентарий.

А Украина — это "минусовая тема", из-за которой рейтинг нынешнего лидера США стремительно падает, поэтому Зеленскому вряд ли удастся добиться помощи, добавил Свинцов.

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"Мы прекрасно понимаем, что, скорее всего, либо Новый год, либо весну Зеленский встретит уже в украинском СИЗО: пройдёт "третий Майдан", военное руководство Украины арестует Зеленского и дальше начнётся торг, как этот конфликт завершать. То есть совершенно понятно, что украинский конфликт стремительно завершается и он завершится исключительно на позиции России", подчеркнул депутат. — Всё, часы Зеленского сочтены".

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Напомним, Владимир Зеленский в недавнем интервью отверг идею диалога с Россией, несмотря на тяжёлое положение Вооружённых сил Украины. При этом он собирается обсудить с бывшим президентом США Дональдом Трампом свой план по урегулированию конфликта.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко

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