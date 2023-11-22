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22 ноября, 04:36

Зеленский решился на переговоры о мире на Украине, но не с Россией

Зеленский сообщил о готовности обсудить с Трампом его мирный план по Украине

Владимир Зеленский собирается обсудить с бывшим главой США Дональдом Трампом его план по урегулированию украинского конфликта. Такое признание он сделал в эфире телеканала Fox News.

"Давайте поговорим с ним [Дональдом Трампом] и дадим ему возможность показать, какие шаги в его формуле мира. Я готов. Конечно, если у него есть конкретный мирный план, он может поделиться им со мной", — уточнил Зеленский.

Он согласился, что признание Крыма и Донбасса частью России поможет остановить конфликт, однако заявил, что подобную инициативу он поддерживать не готов.

Зеленский позвал Трампа на Украину, чтобы показать невозможность окончания конфликта "за сутки"

Зеленский позвал Трампа на Украину, чтобы показать невозможность окончания конфликта "за сутки"

Напомним, ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на предстоящих выборах главы государства за сутки обеспечит урегулирование украинского конфликта. Он назвал это задачей, которая не составит труда.

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t.me / Zelenskiy / Official

Анатолий Симоненко
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