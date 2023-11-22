Зеленский решился на переговоры о мире на Украине, но не с Россией

Владимир Зеленский собирается обсудить с бывшим главой США Дональдом Трампом его план по урегулированию украинского конфликта. Такое признание он сделал в эфире телеканала Fox News.

"Давайте поговорим с ним [Дональдом Трампом] и дадим ему возможность показать, какие шаги в его формуле мира. Я готов. Конечно, если у него есть конкретный мирный план, он может поделиться им со мной", — уточнил Зеленский.

Он согласился, что признание Крыма и Донбасса частью России поможет остановить конфликт, однако заявил, что подобную инициативу он поддерживать не готов.