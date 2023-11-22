Зеленский решился на переговоры о мире на Украине, но не с Россией
Зеленский сообщил о готовности обсудить с Трампом его мирный план по Украине
Владимир Зеленский собирается обсудить с бывшим главой США Дональдом Трампом его план по урегулированию украинского конфликта. Такое признание он сделал в эфире телеканала Fox News.
"Давайте поговорим с ним [Дональдом Трампом] и дадим ему возможность показать, какие шаги в его формуле мира. Я готов. Конечно, если у него есть конкретный мирный план, он может поделиться им со мной", — уточнил Зеленский.
Он согласился, что признание Крыма и Донбасса частью России поможет остановить конфликт, однако заявил, что подобную инициативу он поддерживать не готов.
Напомним, ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на предстоящих выборах главы государства за сутки обеспечит урегулирование украинского конфликта. Он назвал это задачей, которая не составит труда.
t.me / Zelenskiy / Official