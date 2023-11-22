В Раде заговорили о компромиссе с Россией

Киеву стоит начать прощупывать почву для компромисса с Россией. Так считает депутат Верховной рады Евгений Шевченко.

"Я бы рекомендовал провести разведывательные политические консультации для того, чтобы прощупать, а на что Россия готова согласиться, на какой компромисс. Или никакого компромисса вообще нет", — сказал нардеп в интервью директору украинского Института глобальных стратегий Вадиму Карасёву.