В Раде заговорили о компромиссе с Россией
Депутат Рады Шевченко призвал Киев к компромиссу с Россией
Киеву стоит начать прощупывать почву для компромисса с Россией. Так считает депутат Верховной рады Евгений Шевченко.
"Я бы рекомендовал провести разведывательные политические консультации для того, чтобы прощупать, а на что Россия готова согласиться, на какой компромисс. Или никакого компромисса вообще нет", — сказал нардеп в интервью директору украинского Института глобальных стратегий Вадиму Карасёву.
При этом политик призвал украинские власти не медлить с этим, потому что в случае избрания президентом США Дональда Трампа для Киева всё может измениться.
Напомним, ранее в Кремле Лайфу рассказали, что РФ по-прежнему готова к переговорам с украинской стороной, но от Киева за последнее время не было даже намёков на какие-либо контакты с Москвой. Владимир Зеленский в своём последнем интервью действительно отверг идею диалога с Россией, несмотря на тяжёлое положение Вооружённых сил Украины.
AP / ТАСС