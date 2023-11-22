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22 ноября, 05:14

В Раде заговорили о компромиссе с Россией

Депутат Рады Шевченко призвал Киев к компромиссу с Россией

Киеву стоит начать прощупывать почву для компромисса с Россией. Так считает депутат Верховной рады Евгений Шевченко.

"Я бы рекомендовал провести разведывательные политические консультации для того, чтобы прощупать, а на что Россия готова согласиться, на какой компромисс. Или никакого компромисса вообще нет", — сказал нардеп в интервью директору украинского Института глобальных стратегий Вадиму Карасёву.

При этом политик призвал украинские власти не медлить с этим, потому что в случае избрания президентом США Дональда Трампа для Киева всё может измениться.

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Напомним, ранее в Кремле Лайфу рассказали, что РФ по-прежнему готова к переговорам с украинской стороной, но от Киева за последнее время не было даже намёков на какие-либо контакты с Москвой. Владимир Зеленский в своём последнем интервью действительно отверг идею диалога с Россией, несмотря на тяжёлое положение Вооружённых сил Украины.

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AP / ТАСС

Александра Вишнякова
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