Смена Владимира Зеленского на кого-то "более адекватного" неизбежна, считает член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди. В беседе с Лайфом она отметила, что внешнеполитическая ситуация складывается в пользу России и это уже понимают все.

По словам сенатора, всем очевидно, что Незалежная проиграла в своём политическом, экономическом, а также военном противостоянии с Россией. А нынешнее морально-психологическое состояние украинской армии, мягко говоря, оставляет желать лучшего, ведь не даром потребовалось даже принятие закона о легализации наркотиков для солдат ВСУ. Как отметила Ковитиди, Зеленский прекрасно понимает, что в мирное время ему никто не доверит страну, поэтому он сейчас вцепился во власть. В результате к концу второго года конфликта у Украины оказалась убита экономика, промышленность, сельское хозяйство, а западные "друзья", переключившись на Израиль, продолжают урезать военную помощь. По мнению собеседницы Лайфа, самому Западу сегодня как никогда выгодно договориться с Россией об окончании украинского конфликта.

"Чтобы Россия захотела сегодня сесть за стол мирных переговоров, надо ещё очень сильно постараться, поскольку слишком много мостов сожжено. В самой Америке, да и в Европе, очень неспокойно, им необходимо как можно скорее найти пути для соглашения с Россией. <...> Пока Украина ещё дышит, [Западу] необходимо усадить её за стол переговоров. Поэтому смена Зеленского всё равно на кого, но на более адекватного неизбежна", — отметила Ковитиди.

По её словам, до тех пор пока противник будет занимать непримиримую позицию к требованиям России, мы вынуждены защищать себя от токсичности нынешней киевской власти, а также шаг за шагом ликвидировать остатки украинского государства. Однако почему этого не понимают в самой Незалежной — сказать сложно, резюмировала сенатор.